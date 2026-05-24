Bufera su La Russa per Almirante non contrario all' antisemitismo che aiutò la democrazia
Ignazio La Russa ha dichiarato che Giorgio Almirante, definito fascista, “aiutò la democrazia”. La frase ha scatenato polemiche e critiche. La Russa ha commentato che Almirante non sarebbe stato contrario all’antisemitismo. Le sue parole sono state contestate da opposizioni e associazioni. La discussione si concentra sulle interpretazioni della figura di Almirante e sull’uso di termini come “fascista” e “antisemitismo”. La dichiarazione ha provocato reazioni contrastanti nel dibattito pubblico.
È polemica per le recenti dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa su Giorgio Almirante: il fondatore del Msi fu fascista, dirigente nella Repubblica di Salò, ma “dopo aiutò il percorso verso la democrazia”. Mentre l’unica accusa vera è l’essersi “mostrato non contrario all’antisemitismo“. Le opposizioni vanno all’attacco, parlando di revisionismo storico e di una rilettura “inaccettabile” della storia da parte della seconda carica dello Stato. La Russa e Almirante che "aiutò il percorso verso la democrazia" Almirante "non contrario all'antisemitismo" Le opposizioni all'attacco La Russa e Almirante che “aiutò il... 🔗 Leggi su Virgilio.it
Notizie e thread social correlati
La Russa su Almirante: “Fascista a Salò? Sì, ma poi aiutò la democrazia”. Indignate le opposizioniL’intervista di Ignazio La Russa al Corriere della Sera ha suscitato polemiche, in particolare per un passaggio su Giorgio Almirante.
La Russa elogia Almirante: “Un fascista ma poi aiutò la democrazia”. Pd e Avs: “Era razzista e antisemita”Il presidente del Senato ha definito Giorgio Almirante, storico esponente del regime fascista e leader dell'MSI, come “fascista ma poi aiutò la...
Temi più discussi: Bufera per i permessi al coordinatore degli attentati di Parigi; Lecco, Debora Piazza della Lega evoca la strage di Modena contro Schlein: esplode la bufera politica. Meloni: 'Parole inaccettabili'; Chi è Debora Piazza, consigliera di Barzanò sospesa dalla Lega per le frasi shock su Schlein: Meloni solidale; La storia della destra italiana. Giorgia Meloni omaggia proprio lui: è bufera.
Bufera su Ignazio La Russa durante un convegno sulla sicurezza digitale dei minori al Senato. Il presidente del Senato, dovendo lasciare anticipatamente l’evento organizzato da Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini a Palazzo Giustiniani, ha scherzato cos facebook
La Russa: 'Almirante favorì il percorso democratico. Bufera da sinistraPd-Avs: 'Fu antisemita,è revisionismo'. Fonti vicine al presidente del Senato: 'Offendete anche Mattarella' (ANSA) ... ansa.it
In Spagna l'ex primo ministro Zapatero è indagato per il presunto riciclaggio di 53 milioni di euro di fondi pubblici. Accusato di appartenenza a un'organizzazione criminale, traffico di influenze illecite e falsificazione reddit
Biennale nella bufera, 22 paesi europei contro la presenza russa. E Bruxelles: vi tagliamo i fondiVentidue Paesi europei, tra cui l’Ucraina, hanno scritto alla Presidenza e al Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia per chiedere di riconsiderare la partecipazione della Federazione ... repubblica.it