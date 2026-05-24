Bufera su La Russa per Almirante non contrario all' antisemitismo che aiutò la democrazia

Ignazio La Russa ha dichiarato che Giorgio Almirante, definito fascista, “aiutò la democrazia”. La frase ha scatenato polemiche e critiche. La Russa ha commentato che Almirante non sarebbe stato contrario all’antisemitismo. Le sue parole sono state contestate da opposizioni e associazioni. La discussione si concentra sulle interpretazioni della figura di Almirante e sull’uso di termini come “fascista” e “antisemitismo”. La dichiarazione ha provocato reazioni contrastanti nel dibattito pubblico.

È polemica per le recenti dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa su Giorgio Almirante: il fondatore del Msi fu fascista, dirigente nella Repubblica di Salò, ma “dopo aiutò il percorso verso la democrazia”. Mentre l’unica accusa vera è l’essersi “mostrato non contrario all’antisemitismo“. Le opposizioni vanno all’attacco, parlando di revisionismo storico e di una rilettura “inaccettabile” della storia da parte della seconda carica dello Stato. La Russa e Almirante che "aiutò il percorso verso la democrazia" Almirante "non contrario all'antisemitismo" Le opposizioni all'attacco La Russa e Almirante che “aiutò il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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