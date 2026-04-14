Papa | Democrazia resti sana o diventa tirannia potere in mano di pochi una minaccia

Il Papa ha sottolineato che una democrazia può degenerare in tirannia se il potere è concentrato in poche mani. Durante un discorso, ha affermato che la stabilità democratica dipende dal rispetto della legge morale e dalla considerazione della dignità della persona umana. Queste affermazioni sono state fatte in un contesto in cui si discute il ruolo delle istituzioni e dei valori fondamentali nelle società moderne.

(Adnkronos) – "La democrazia rimane sana solo quando è radicata nella legge morale e in una vera visione della persona umana. In mancanza di questo fondamento, rischia di diventare una tirannia maggioritaria o una maschera per il dominio delle élite economiche e tecnologiche". Il Papa mette in guardia in un messaggio inviato in occasione della. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Papa a Inps, ingiusta ricchezza in mano di pochiLeone XIV riceve in Udienza dirigenti e dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e definisce il welfare un diritto umano,... Collisione fatale in mare, la cabina diventa una trappola mortale. Muore a 31 anni, pochi giorni e sarebbe diventato papàLivorno, 25 febbraio 2026 – Non potrà mai conoscere il figlio che nascerà tra qualche giorno dalla compagna Valentina.