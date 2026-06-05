L’Iraq ha ottenuto la qualificazione ai Mondiali dopo un percorso difficile, superando numerosi ostacoli. La squadra ha affrontato diverse sfide durante le qualificazioni, che sono durate mesi. La conquista del biglietto per il torneo internazionale è stata confermata dopo una serie di partite decisive. La lunga strada percorsa ha richiesto impegno e resistenza, con la selezione che ha superato avversari importanti nel cammino verso la partecipazione ai Mondiali.

Ci lamentiamo delle difficili qualificazioni europee perché non abbiamo presente l’odissea che ha dovuto affrontare l’Iraq per strappare il biglietto per i Mondiali. Ventuno partite. Ventuno. Un percorso infinito, culminato nello spareggio intercontinentale vinto 2-1 contro la Bolivia a Guadalajara, in Messico. E già arrivarci, in Messico, è stato un miracolo. A causa dei venti di guerra in Iran, c’erano fortissimi dubbi sul fatto che la squadra (farcita di giocatori che militano nel campionato iraniano) riuscisse a lasciare il Medio Oriente. L’8 marzo scorso la Federazione irachena aveva persino pregato la Fifa di rinviare il match. La risposta del massimo organo mondiale fu una surreale controproposta: giocare a Istanbul. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L’Iraq dei sopravvissuti sogna in grande

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Estreias da semana no cinema e plataformas (15.01.2026)

Notizie e thread social correlati

Crans-Montana: l'intervista a uno dei sopravvissutiA Crans-Montana, in Svizzera, un sopravvissuto ricorda nitidamente i momenti della tragedia avvenuta durante la notte.

Leggi anche: The Days of NJPW #15 – Il tempo dei sopravvissuti

Argomenti più discussi: Mondiali 2026, la profezia dello squalo Ritinha | Libero Quotidiano.it; Alex Pineschi, l'italiano ucciso nel Donbass: perché era andato in Ucraina | Libero Quotidiano.it.

Pioltello, il trauma dei sopravvissuti. Dopo la disgrazia, il sostegno coraleLa cosa bella è che qualcuno dei sopravvissuti ancora si tiene in contatto con noi. Lo fanno o tramite Facebook o chiamandoci al telefono: dicono che si ricordano di noi e che ci sono grati. La ... ecodibergamo.it

Scontro treni: il racconto dei sopravvissutiQuel rumore, non lo dimenticherò mai. E poi il buio, i lamenti. Le grida, tante grida. Riesco ad alzarmi, comincio a camminare, mi accorgo che sotto di me ci sono dei cadaveri. Li pesto, vado avanti. lagazzettadelmezzogiorno.it