A Crans-Montana, in Svizzera, un sopravvissuto ricorda nitidamente i momenti della tragedia avvenuta durante la notte. Philippe Germanier ha vissuto quei fatti in prima persona e continua a conservare nel ricordo ogni dettaglio di quanto accaduto. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto su quanto successo, senza aggiunte o interpretazioni, mantenendo viva la cronaca di quella notte.

Philippe Germanier è uno dei sopravvissuti alla tragedia di Crans-Montana in Svizzera. Di quella notte ricorda ancora tutto. Era sceso nel locale per andare a prendere suo figlio, ma dopo pochi minuti è scoppiato l'incendio che ha provocato 41 morti. Philippe ha ancora i segni di quella tragedia sul suo corpo, mentre suo figlio è ancora ricoverato in ospedale e ha perso l'utilizzo delle mani.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Crans-Montana: l'intervista a uno dei sopravvissuti

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