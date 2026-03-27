C’è un momento preciso in cui una crisi smette di essere un evento e diventa un clima. Non sai mai quando accade mentre ci sei dentro — lo capisci solo dopo, quando guardi indietro e realizzi che a un certo punto avevi smesso di aspettarti che le cose migliorassero e avevi cominciato semplicemente a vivere dentro la difficoltà, come ci si abitua al rumore del traffico fuori dalla finestra. Per la New Japan Pro-Wrestling, quel momento arrivò da qualche parte nel 2002. Non con un colpo solo. Con la somma silenziosa di molte cose che cedevano insieme. Fuori dai palazzetti, il Giappone aveva il suo ritmo. I combini aperti tutta la notte... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - The Days of NJPW #15 – Il tempo dei sopravvissuti

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Spring in Venice is not something to describe, but to experience. It lives in the light gliding across the canals, in unhurried steps through quiet streets, in the details that emerge when the city slows its pace. The days grow longer, the air feels lighter, and every - facebook.com facebook