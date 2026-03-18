Comitato No vasca scatta il presidio

Un presidio si è formato davanti all’impianto di laminazione per chiedere un confronto con Metropolitana Milanese, responsabile della gestione della vasca di Bresso. Il comitato “No vasca” ha organizzato questa iniziativa per ottenere un dialogo ufficiale e chiarimenti sulla gestione dell’impianto, sia in condizioni ordinarie che straordinarie. La protesta è stata comunicata dai rappresentanti del comitato senza ulteriori interventi o dichiarazioni.

Un presidio, davanti all’impianto di laminazione, per chiedere ufficialmente un dialogo con Metropolitana Milanese, che gestisce in modo fattivo la vasca di Bresso nei tempi ordinari e straordinari. "Abbiamo richiesto un incontro ai tecnici e agli ingegneri per chiarimenti in merito a quello che è successo il 22 settembre, quando c’è stata la tracimazione della vasca su via Aldo Moro e, a ritroso, su Bresso, oltre che sui lavori che hanno coinvolto il territorio per settimane sul confine con Milano, senza che nessuno conoscesse il contenuto delle opere". L’incontro, però, è stato rifiutato per due volte, nonostante nell’ultimo anno ci fossero stati più contatti con il comitato cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Comitato “No vasca”, scatta il presidio Articoli correlati Zona Tempio, il comitato "Modena meritò di più" in presidio per la sicurezza"Residenti esasperati da urla, litigi, spaccio e violenza a ogni ora del giorno e della notte". Leggi anche: Sabato presidio del comitato in stazione