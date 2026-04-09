Mucca scivola in una vasca dei liquami e rischia di annegare | intervengono i vigili del fuoco

Una mucca di circa 30 mesi è caduta in una vasca di liquami e ha rischiato di annegare. L’incidente si è verificato in un'area di allevamento, attirando l’attenzione dei vigili del fuoco, che sono intervenuti per soccorrere l’animale. La mucca è stata estratta dalla vasca e portata in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Una mucca da latte di circa 30 mesi ha rischiato di annegare dopo essere precipitata all'interno di una grande vasca di liquami. Il fatto è successo nella giornata di giovedì 9 aprile in un'azienda agricola di Maniago. L'animale, da quanto si apprende, è scivolato in un bacino profondo quattro. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Leggi anche: Caduto in una vasca di liquami, i vigili del fuoco portano in salvo il cane Benevento, 40enne rischia di annegare nel fiume: salvato dai vigili del fuocoIn serata, intorno alle 18:30, un uomo di 40 anni, di nazionalità straniera, è finito nelle acque del fiume nei pressi del Ponte Sabato a Via... Giovane vacca cade e rischia di affogare in una vasca di liquami profonda 4 metri: complesso intervento dei vigili del fuocoMANIAGO. Un giovane bovino di circa due anni e mezzo è scivolato in una vasca contenente liquami rischiando seriamente di affogare. Sono i momenti critici vissuti da una mucca nella giornata di oggi, ... ildolomiti.it Cade in una vasca di liquami, mucca salvata dai vigili del fuoco(ANSA) - MANIAGO, 09 APR - Intervento dei vigili del fuoco stamani in un'azienda agricola in località Dandolo di Maniago (Pordenone) per il salvataggio di una mucca da latte caduta in una vasca di liq ... msn.com