A Lipari, per la prima volta dal 1995, torna il cinema all’aperto con la settima edizione di “Racconti d’estate – Il cinema in piazza”. Le proiezioni gratuite si svolgono nel Castello di Lipari, con film d’autore e registi ospiti. L’evento rappresenta un ritorno importante per le Eolie, dove non c’era una sala cinematografica da oltre vent’anni. La manifestazione si svolge sotto le stelle e coinvolge il pubblico locale e i visitatori.

“Racconti d’estate – Il cinema in piazza” celebra la sua settima edizione tra film d’autore, registi ospiti e proiezioni gratuite nel Castello di Lipari. Un progetto culturale che riporta il cinema al centro della vita comunitaria di un arcipelago da sempre legato alla settima arte. LIPARI – In un luogo che da oltre settant’anni ispira registi, sceneggiatori e produttori di tutto il mondo, il cinema continua a vivere grazie all’impegno dei cittadini. Succede nelle Eolie, arcipelago che ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più significative della storia cinematografica italiana e internazionale e che, paradossalmente, da oltre trent’anni non dispone di una sala cinematografica permanente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Lipari accende il grande schermo sotto le stelle: il cinema torna protagonista nelle Eolie dove manca una sala dal 1995

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