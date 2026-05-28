Roma sotto le stelle | torna il cinema gratuito nelle piazze e parchi
A Roma torna il cinema gratuito all'aperto, con proiezioni in piazze e parchi tra Trastevere e le zone periferiche. La prima serata si terrà con un ospite speciale, un regista noto, che sarà presente all’evento inaugurale. Le proiezioni continueranno durante l’estate, coinvolgendo diverse aree della città. Non sono stati ancora comunicati i dettagli specifici delle date e dei luoghi.
? Domande chiave Dove si svolgeranno le proiezioni gratuite tra Trastevere e la periferia?. Chi saranno gli ospiti speciali per la serata inaugurale con Bellocchio?. Come cambierà la vita dei quartieri grazie a queste arene all'aperto?. Quali film verranno proiettati per contrastare la chiusura delle sale cinematografiche?.? In Breve Dal 28 maggio al 12 luglio 2026 proiezioni gratuite in tre aree romane.. Location coinvolte Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Parco di Monte Ciocci.. Inaugurazione con Marco Bellocchio, Stefano Nazzi e Myss Keta sul caso Tortora.. Appuntamenti speciali al Cinema Troisi con proiezioni dedicate e approfondimenti culturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sotto le stelle di Roma (trailer 2025) - In una notte romana in cui si intrecciano destini e sogni.
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