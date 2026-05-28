Roma sotto le stelle | torna il cinema gratuito nelle piazze e parchi

Notizia in breve

A Roma torna il cinema gratuito all'aperto, con proiezioni in piazze e parchi tra Trastevere e le zone periferiche. La prima serata si terrà con un ospite speciale, un regista noto, che sarà presente all’evento inaugurale. Le proiezioni continueranno durante l’estate, coinvolgendo diverse aree della città. Non sono stati ancora comunicati i dettagli specifici delle date e dei luoghi.