L’Inter ha programmato un incontro con l’Atalanta per discutere il trasferimento di Palestra, con il giocatore che ha dato il suo consenso. La Juventus osserva la situazione senza intervenire. Nel frattempo, l’esterno ha comunicato la sua decisione di trasferirsi a Milano.

di Francesco Spagnolo L’Inter continua a seguire da vicino Palestra. Il giocatore ha dato l’ok al trasferimento a Milano. Intanto la Juve resta alla finestra e osserva. Il Festival della Serie A a Parma si preannuncia come un cruciale tavolo di confronto per i vertici del calcio italiano. Al centro dei riflettori c’è il destino di Marco Palestra, giocatore finito nel mirino di Inter e Juventus. Il club nerazzurro in terra emiliana incontrerà Percassi per discutere del futuro del laterale della Nazionale. Marotta ha già messo sul piatto una proposta importante da 42 milioni di euro più 3 di bonus. Una cifra considerevole, che tuttavia l’Atalanta ha scelto di rispedire al mittente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - L’Inter prova il blitz per Palestra: previsto un incontro con l’Atalanta. La Juve osserva. Intanto l’esterno ha fatto la sua scelta

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