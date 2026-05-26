Juventus è sfida all’Inter per Palestra | l’Atalanta ha fissato il prezzo per l’esterno – VIDEO

L’Atalanta ha stabilito il prezzo per l’esterno che interessa alla Juventus, che continua a seguire la questione. Attualmente, l’Inter rimane in vantaggio nella corsa per il giocatore. La Juventus mantiene l’interesse, ma non ci sono ancora sviluppi definitivi. La trattativa riguarda un calciatore che piace a più squadre e il prezzo fissato dall’Atalanta è uno dei fattori chiave. La situazione rimane in evoluzione, senza annunci ufficiali.

di Francesco Spagnolo Juventus, Palestra continua ad essere un obiettivo dei bianconeri. Ma in questo momento l’Inter è sempre in vantaggio. I dettagli. Il profilo di Palestra è da tempo sul taccuino di Ottolini e Comolli. Spalletti allenerebbe volentieri il giovane dell’Atalanta, ma nell’ultima stagione al Cagliari in prestito. Un anno che ha portato l’esterno a consacrarsi in maniera definitiva. Nell’appuntamento dedicato al calciomercato in onda sul canale Youtube di , Eleonora Trotta ha fatto il punto sul giocatore azzurro. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata La giornalista ha confermato che « la Juventus è sempre stata interessata a Palestra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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