L’Inter di Chivu sembra preferire Manu Koné al centrocampista del Liverpool. Koné, considerato un motore della Roma, si distingue per le sue caratteristiche di mediano, mentre Jones è più orientato al ruolo di talento offensivo. La differenza tra i due giocatori riguarda principalmente il ruolo e lo stile di gioco, ma la scelta sembra orientata verso il profilo di Koné. La decisione finale potrebbe influenzare la strategia di mercato della squadra.

di Alberto Petrosilli Caratteristiche a confronto tra il talento del Liverpool e il motore della Roma: Curtis Jones o Manu Koné per l’Inter di Chivu?. Il possibile interesse dell’Inter per Curtis Jones apre inevitabilmente un dibattito interessante tra gli appassionati: meglio puntare sul centrocampista del Liverpool oppure su un profilo come Manu Koné, che nell’ultima stagione si è messo in evidenza con la Roma? LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Si tratta di due giocatori accomunati dall’età e dal grande potenziale, ma profondamente diversi per caratteristiche tecniche, interpretazione del ruolo e impatto tattico. Per questo motivo, analizzando quello che potrebbe essere il progetto dell’Inter guidata da Cristian Chivu, emerge una preferenza abbastanza netta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Curtis Jones o Manu Koné? Due centrocampisti diversi, ma per l’Inter di Chivu la scelta sembra chiara

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L'INTER fa sul serio per JONES: perché lui e non KONÉ. Centrocampo fortissimo con ALE STANKOVIC

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