L’Inter blinda Chivu fino al 2028 | intesa totale e vertice a Parma per Jones e Palestra

L’Inter ha rinnovato il contratto di Cristian Chivu fino al 2028. L’accordo è stato raggiunto in modo definitivo e sarà ufficializzato nei prossimi giorni. Nel frattempo, si svolge a Parma un incontro tra i rappresentanti del club e quelli di due giovani giocatori, Jones e Palestra, per discutere di futuri trasferimenti. La società punta a rafforzare la squadra con investimenti mirati e rinnovi di contratti chiave.

Il matrimonio sportivo tra l’ Inter e Cristian Chivu è destinato a proseguire su basi ancora più solide. Nella giornata di ieri, la dirigenza nerazzurra e il tecnico rumeno hanno raggiunto un accordo totale e definitivo per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028, senza l’inserimento di alcuna opzione di rinnovo automatico per la stagione successiva. Sebbene per il comunicato ufficiale della società bisognerà attendere ancora qualche giorno, la grande notizia potrebbe essere resa pubblica già nella giornata di oggi dal presidente Giuseppe Marotta, ospite sul prestigioso palcoscenico del Festival della Serie A in corso a Parma. Proprio la kermesse emiliana si sta trasformando nel quartier generale operativo per le strategie di mercato del club di Viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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