Chivu ha firmato il rinnovo con l’Inter fino al 2028. Il nuovo contratto prevede un aumento significativo dell’ingaggio. L’accordo è stato raggiunto dopo trattative durate diverse settimane. La firma è stata ufficializzata questa mattina. La durata del contratto si estende per cinque anni. L’allenatore continuerà a guidare la squadra nelle prossime stagioni. Nessun altro dettaglio sui termini economici è stato comunicato.

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© Calcionews24.com - Chivu e l’Inter, intesa totale per il rinnovo fino al 2028! Pronto un cospicuo aumento dell’ingaggio

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Inter-Chivu, intesa per il rinnovo fino al 2028 con opzione per il 2029 #SkySport #Inter #Chivu #SkyCalciomercato x.com

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