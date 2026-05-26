Chivu e l’Inter intesa totale per il rinnovo fino al 2028! Pronto un cospicuo aumento dell’ingaggio

Da calcionews24.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Chivu ha firmato il rinnovo con l’Inter fino al 2028. Il nuovo contratto prevede un aumento significativo dell’ingaggio. L’accordo è stato raggiunto dopo trattative durate diverse settimane. La firma è stata ufficializzata questa mattina. La durata del contratto si estende per cinque anni. L’allenatore continuerà a guidare la squadra nelle prossime stagioni. Nessun altro dettaglio sui termini economici è stato comunicato.

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