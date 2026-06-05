L' intelligenza artificiale sta imparando a costruirsi da sola e persino i suoi creatori ora hanno paura

Un'azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale ha dichiarato che il rapido sviluppo della tecnologia potrebbe richiedere un rallentamento. La società ha espresso preoccupazione riguardo alla capacità dell'IA di imparare autonomamente, anche dai propri progettisti. La dichiarazione arriva in un momento in cui l'IA sta diventando sempre più complessa e autonoma, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sui limiti di sviluppo.

La corsa all’intelligenza artificiale potrebbe aver bisogno di un freno. E a dirlo, questa volta, non è un gruppo di attivisti contrari alla tecnologia, ma una delle aziende che quella corsa la sta guidando. Anthropic, la società americana che sviluppa Claude, ha proposto la creazione di un. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

OLLAMA INTELLIGENZA ARTIFICIALE GRATIS sul TUO COMPUTER - CORSO COMPLETO per tutti

Notizie e thread social correlati

Intelligenza artificiale in classe: 6 attività pratiche e gratuite per trasformare gli alunni in creatori consapevoliUna nuova risorsa pubblicata dalla European School Education Platform propone sei attività gratuite e pratiche per integrare l’intelligenza...

Malen sta riscrivendo le leggi della fisica in Serie A: perché i suoi numeri spaventano persino HaalandIn Serie A, Malen ha segnato l’undicesimo gol stagionale, lasciando senza parole i tifosi presenti al Dall’Ara.

Temi più discussi: L’intelligenza artificiale sta fornendo agli hacker strumenti che un tempo appartenevano solo agli attaccanti d’élite; ARTIFACT, gli artisti a confronto con l’intelligenza artificiale; Come l'intelligenza artificiale sta superando la fatturazione a ore negli studi legali; Quale impatto avrà l’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro?.

Terrorismo 4.0: come l’Intelligenza Artificiale sta cambiando la propaganda estremista Link all'articolo : redhotcyber.com/post/terrorism… A cura di Massimo Dionisi #redhotcyber #news #intelligenzaartificiale #terrorismo #europol #cybersecurity #malware x.com

Qualcuno sta usando con successo l'Intelligenza Artificiale Agentic nelle operazioni di rete aziendale invece dell'automazione tradizionale? reddit

Quanto valore sta creando (davvero) l'intelligenza artificiale?I cambiamenti sorprendenti nella velocità e nei volumi di lavoro non sempre si traducono in una produttività reale. msn.com

Intelligenza artificiale, ecco perché il boom delle emissioni di bond delle Big Tech sta rivoluzionando il mondo del creditoAlphabet, Amazon e Meta stanno emettendo debito a ritmi senza precedenti per finanziare gli enormi investimenti nell’IA e nelle infrastrutture digitali. Con quali conseguenze? Lo spiegano gli esperti ... milanofinanza.it