Intelligenza artificiale in classe | 6 attività pratiche e gratuite per trasformare gli alunni in creatori consapevoli
Una nuova risorsa pubblicata dalla European School Education Platform propone sei attività gratuite e pratiche per integrare l’intelligenza artificiale nelle scuole. Questi percorsi didattici sono stati ideati per aiutare gli insegnanti a coinvolgere gli studenti nell’uso consapevole degli algoritmi, trasformandoli in creatori attivi di contenuti digitali. La raccolta mira a fornire strumenti concreti per introdurre le tecnologie emergenti in modo pratico e accessibile, senza costi aggiuntivi.
La European School Education Platform ha pubblicato una raccolta di percorsi didattici dedicati all'integrazione consapevole dell'algoritmo a scuola. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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