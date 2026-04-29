In Serie A, Malen ha segnato l’undicesimo gol stagionale, lasciando senza parole i tifosi presenti al Dall’Ara. Le sue prestazioni stanno attirando l’attenzione degli appassionati, tanto che anche Haaland, uno dei calciatori più prolifici, sembra essere sorpreso dai numeri di questo attaccante. La scena si è svolta davanti a un pubblico in silenzio, mentre il pallone entrava in rete senza esitazioni.

Mentre la palla gonfiava la rete per l’undicesima volta in Serie A, al Dall’Ara si è avvertito un silenzio quasi reverenziale. Non era solo il gol del vantaggio della Roma; era la conferma di un’anomalia statistica che sta mandando in tilt i database di mezza Europa. Donyell Malen non sta solo giocando bene: sta operando su una frequenza d’onda che, storicamente, appartiene a pochissimi eletti capaci di cambiare il destino di una stagione in soli 90 giorni. Arrivato nel mercato di riparazione con l’etichetta del “talento da rigenerare”, l’attaccante olandese ha trasformato Trigoria nel suo laboratorio personale. Dodici reti totali in maglia giallorossa (contando la perla in Europa League) significano una cosa sola: l’adattamento tattico, nel suo caso, è un concetto obsoleto.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Malen sta riscrivendo le leggi della fisica in Serie A: perché i suoi numeri spaventano persino Haaland

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