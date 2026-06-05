Linfoma di Hodgkin nuove speranze per i malati | terapia mirata efficace in 1 paziente su 2 con recidive Italia protagonista
Uno studio ha dimostrato che una terapia mirata per il linfoma di Hodgkin è efficace nel 50% dei casi con recidive. La ricerca si basa su una sperimentazione condotta in Italia, coinvolgendo pazienti con questa forma di tumore. La terapia ha mostrato risultati positivi in metà dei casi trattati, offrendo nuove possibilità di trattamento per i malati con recidive. La ricerca è ancora in corso e si attendono ulteriori dati per confermare l’efficacia.
Roma, 5 giugno 2026 – Natalia Paragoni, influencer ed ex volto di Uomini e Donne, ha riportato l’attenzione pubblica sul linfoma di Hodgkin raccontando una vicenda personale molto delicata: la diagnosi arrivata durante l’ottavo mese di gravidanza e l’inizio della chemioterapia dopo la nascita della figlia. Non è la prima volta che un volto noto contribuisce ad accendere i riflettori sui linfomi. Michael C. Hall, l’attore di “Dexter”, rese pubblica nel 2010 la diagnosi di linfoma di Hodgkin, poi entrato in remissione. Andy Whitfield, protagonista di “Spartacus”, morì invece nel 2011 per un linfoma non-Hodgkin: una malattia diversa, ma appartenente alla stessa grande famiglia dei tumori del sistema linfatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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