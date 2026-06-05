Linfoma di Hodgkin nuove speranze per i malati | terapia mirata efficace in 1 paziente su 2 con recidive Italia protagonista

Notizia in breve

Uno studio ha dimostrato che una terapia mirata per il linfoma di Hodgkin è efficace nel 50% dei casi con recidive. La ricerca si basa su una sperimentazione condotta in Italia, coinvolgendo pazienti con questa forma di tumore. La terapia ha mostrato risultati positivi in metà dei casi trattati, offrendo nuove possibilità di trattamento per i malati con recidive. La ricerca è ancora in corso e si attendono ulteriori dati per confermare l’efficacia.