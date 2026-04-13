In Italia, solo il 13% dei pazienti affetti da tumore può accedere a trattamenti di terapia mirata. Questa percentuale si riferisce a tutti i pazienti con diagnosi di cancro e indica la quota potenzialmente trattabile con questo tipo di terapia. La percentuale è stata comunicata in una dichiarazione ufficiale di un'organizzazione del settore sanitario.

Roma, 13 apr. (Adnkronos Salute) - Il 13% di tutti i pazienti colpiti da un cancro è potenzialmente eleggibile ad una terapia mirata. Solo in Italia quindi più di 50mila neoplasie l'anno potrebbero essere trattate con un farmaco 'su misura'. Nei tumori più frequenti oltre il 40% dei casi richiede una profilazione molecolare per la scelta delle cure più appropriate. La medicina personalizzata è una realtà anche in oncologia e contribuisce a selezionare le terapie ottimali e a rendere più efficace l'assistenza sanitaria. Al nuovo paradigma nella lotta al cancro è dedicato il convegno internazionale Italian summit on precision medicine promosso dalla Fondazione per la medicina personalizzata (Fmp).🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori, Fmp: "In Italia 13% pazienti può essere curato con terapia mirata"

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