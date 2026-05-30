Un paziente su due con linfoma di Hodgkin refrattario ha ricevuto con successo una nuova terapia mirata. La cura, somministrata in Italia, ha mostrato risultati promettenti nella lotta contro questa forma di tumore. La ricerca italiana si distingue nel panorama internazionale per l’efficacia di questa terapia, che rappresenta un passo avanti nel trattamento di casi resistenti alle terapie tradizionali.

Roma, 30 mag. (Adnkronos Salute) - L'Italia è protagonista nel mondo nella ricerca nel linfoma di Hodgkin. Lo studio internazionale di fase 1 'Primavera', presentato oggi al Congresso dell'American society of clinical oncology (Asco), in corso a Chicago, ha dimostrato che una nuova terapia mirata, AZD3470, è efficace in circa il 50% dei pazienti con linfoma di Hodgkin recidivato o refrattario, determinando, alle dosi più elevate, risposte complete in una percentuale significativa, pari al 35%, con un buon profilo di sicurezza. Un risultato molto importante, raggiunto senza ricorrere alla chemioterapia e in persone pesantemente pretrattate, che avevano già ricevuto in media sei precedenti linee di terapia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Linfoma Hodgkin refrattario, nuova terapia mirata efficace in 1 paziente su 2

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Linfoma de Hodgkin: mi experiencia contra el cáncer

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