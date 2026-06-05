Un cittadino è stato arrestato dopo aver protestato contro la fine del bianco Nowak, con manifestazioni e scontri nelle strade. La polizia ha fermato diverse persone coinvolte, mentre alcune si sono opposte alle forze dell’ordine. Nessun dettaglio è stato fornito sui dettagli dell’arresto o sulle accuse. Le proteste sono continuate per diverse ore, con tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine. La situazione rimane sotto osservazione.

Certo, George Floyd. E tutto quello che è venuto dopo. Con i pugni battuti sul petto. Con le piazze Black lives matter. Con i politici, gli opinionisti e chiunque cercasse qualche secondo di visibilità, tutti giù in ginocchio. Perché si era inculcato nel loro cervello che, in quanto bianchi, erano intrinsecamente razzisti, portatori di un passato colonialista, addirittura suprematisti per via di quello che c'era scritto nel loro dna. Ma, se allora pensavamo di aver visto tutto, ci sbagliavamo di grosso. Perché era solo l'inizio del contagio ideologico. Nel 2020 (in realtà già prima) aveva iniziato ad abbattersi sull'Occidente un'ondata violentissima di politicamente corretto che, poi, con il dilagare dell'ideologia woke e dell'agenda Dei, ha fatto dell'anti-razzismo un male cieco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'indignazione a corrente alternata per la fine del bianco Nowak

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