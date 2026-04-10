Frana Molise mobilità a corrente alternata

Una frana nella regione del Molise continua a provocare disagi alla circolazione, con alcune strade ancora chiuse o parzialmente interdette al traffico. La situazione si evolve lentamente, ma le autorità mantengono il monitoraggio costante dell’area interessata. La mobilità è soggetta a variazioni e alcune aree registrano un ritorno alla normalità, mentre altre rimangono temporaneamente interdette. Nessuna informazione è stata ancora fornita sui tempi di riapertura definitivi.

La frana di Petacciato rallenta ma non si ferma. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Frana Molise, mobilità a corrente alternata Gli antirazzisti a corrente alternataIl ritorno in televisione di Enzo Iacchetti, dopo dichiarazioni apertamente antisemite, fatte in diretta televisiva, non mi stupisce affatto Egregio... LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: romano a corrente alternata nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. Frana Molise, mobilità a corrente alternata Temi più discussi: La frana di Petacciato, in Molise, si riattiva dopo 11 anni spezzando la dorsale adriatica; Frana in Molise, Decaro: Rischio isolamento per la Puglia. Ferrovia e autostrada restano bloccate; Corridoio adriatico interrotto da una frana tra Abruzzo e Molise; Frana di Petacciato: riaperta la A14, treni in ripresa da domani. Il punto sulla mobilità spezzata del Centro Sud. Frana in Molise, oggi il Consiglio dei ministri: via libera ai primi fondi e riapertura di A14 e ferroviaDissesto idrogeologico, impatti sulle infrastrutture e gestione dell’emergenza nel versante adriatico: oggi in Cdm primi fondi per l'emergenza della frana in Molise . notizie.it Frana in Molise, viabilità in ripresa: ripristinata la linea ferroviaria e tratti dell’A14Emergenza frana in Molise: disagi alla viabilità e interventi urgenti per il ripristino dei collegamenti lungo la dorsale adriatica tra chiusure, riaperture parziali e monitoraggio costante del territ ... notizie.it Dopo la frana in Molise che ha spaccato in due l’Italia, si prospettano ulteriori disagi sulla rete ferroviaria italiana - facebook.com facebook Molise, riaperta la linea ferroviaria adriatica dopo la frana di Petacciato x.com