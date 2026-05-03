Elezioni Di Rosa | Legalità a corrente alternata | La Vardera chiarisca su test antidroga e trasparenza nelle proprie liste

Durante la campagna elettorale sono emerse polemiche riguardanti test antidroga e trasparenza nelle liste di alcuni candidati. Un esponente politico ha chiesto chiarimenti su questi aspetti, sottolineando come spesso ci siano dichiarazioni pubbliche contrapposte a comportamenti meno trasparenti. Le dichiarazioni si inseriscono in un quadro di contestazioni più ampio, con accuse di incoerenza tra proclami e azioni concrete da parte di alcuni soggetti coinvolti.

«In questa campagna elettorale assistiamo all’ennesimo teatrino della politica a due velocità: da una parte proclami e denunce mediatiche, dall’altra silenzi e omissioni quando si tratta di applicare gli stessi principi al proprio campo». Lo dichiara il candidato sindaco di Agrigento, Giuseppe Di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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