Amadeus flop dopo flop verso l’addio anticipato dal Nove | l’indiscrezione

Amadeus si presenta in Rai per un saluto a Fiorello, con una gag sull’ospite ‘sgradito’ che cerca di riconquistare il rapporto con la rete. Dopo diversi insuccessi, si parla di un possibile addio anticipato dal Nove. La presenza di Amadeus viene interpretata come un tentativo di riavvicinamento, ma non ci sono conferme ufficiali sui piani futuri. La situazione resta incerta e si attende una decisione definitiva.

Amadeus torna in Rai, per un saluto a Fiorello, tutto giocato sulla gag dell’ospite ‘sgradito’ che vuole riconquistare il rapporto con la Rai. Ma probabilmente il vero saluto lo rivolgerà a breve al gruppo Warner Discovery. “Ama” ha fatto un salto dall’amico di sempre nel corso del programma di Radio 2, La Pennicanza. Una “visita” che arriva in un momento particolare in cui si stanno addensando le voci su una possibile separazione consensuale tra Amadeus e Warner Discovery. Si tratterebbe di un addio con circa due anni di anticipo rispetto alla scadenza del contratto quadriennale firmato nella primavera 2024. La Exit strategy di Amadeus dal Nove: l’indiscrezione dell’Adnkronos. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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