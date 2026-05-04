A Trigoria sono stati concessi i permessi per le urbanizzazioni che erano state più volte annunciate e poi rimaste ferme. Dopo anni di attese e pratiche burocratiche, l’amministrazione ha approvato ufficialmente i lavori che riguardano le infrastrutture del quartiere. Questa decisione rappresenta un passo avanti concreto rispetto alle promesse fatte in passato, con un intervento che interesserà direttamente le abitazioni e le strade della zona.

A Trigoria qualcosa finalmente si muove davvero. Non solo un progetto sulla carta, ma un passaggio amministrativo che potrebbe cambiare in modo concreto la vita quotidiana di centinaia di residenti. La giunta di Roma Capitale ha approvato il progetto di fattibilità per il piano di zona B54 Trigoria IV, in via Trandafilo, nel territorio del Municipio IX, sbloccando un intervento rimasto fermo per oltre un decennio. Un quartiere cresciuto senza servizi. Il caso di Trigoria non è isolato, ma emblematico. Intere aree nate all’interno dei piani di zona – strumenti pensati per garantire edilizia accessibile – si sono sviluppate senza che venissero completate le opere di urbanizzazione primaria.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Trigoria, la svolta che arriva dopo anni di attese e carte bollate: via libera alle urbanizzazioni dimenticate

Notizie correlate

Dopo anni di attese e proteste. Strettoia di Sappanico, la svolta: via ai lavori, ma prima gli espropriDopo anni di fase preparatoria, ha preso finalmente via il procedimento per allargare la strada nel cuore della frazione di Sappanico.

Venezi pronta alle carte bollate: «Io, diffamata e bullizzata dalla Fenice»VENEZIA - Carte bollate in vista? Beatrice Venezi farà causa al Teatro La Fenice per essere stata licenziata in tronco, peraltro prima ancora di...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Friedkin rilancia, la Roma a Gasperini: ora le prossime mosse; Mercato, nuovo ds e rinnovi: Ryan Friedkin arriva in Italia e prepara il piano per la Roma; Trigoria, dopo decenni di attesa arrivano strade, fogne e acqua; Svolta alla Roma: la scelta del club premia il tecnico.

Dopo nove mesi di lavori riapre via di TrigoriaVia di Trigoria torna carrabile. Ci sono voluti nove mesi di cantiere, e qualche intoppo di mezzo, ma alla fine il risultato è stato raggiunto. Giovedì 30 aprile, a partire dalle 12, le automobili ... romatoday.it

Asfalto, segnaletica e luci: riaperta via di Trigoria. «Ora è più larga e sicura»Ore 12.30, qualcuno a Roma Sud ha stappato lo spumante. Stile Capodanno. Perché la riapertura di via di Trigoria, dopotutto, era attesa da tempo. Dopo nove mesi di ... ilmessaggero.it

#Gasperini commenta la presenza di Corbin #Friedkin a Trigoria “È un segnale. La proprietà inizia a muoversi anche in prospettiva futura” #ASRoma #RomaFiorentina x.com

Le ultime da Trigoria https://www.ilromanista.eu/news/trigoria/171003/verso-roma-fiorentina-kone-e-dybala-pronti - facebook.com facebook