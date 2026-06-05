L' incidente e il caos riaperta l' A18 | fornita assistenza agli automobilisti in coda

L'autostrada tra Taormina e Giardini Naxos è stata riaperta dopo l'incidente di ieri notte che ha coinvolto un tir e un'auto. Durante le operazioni di soccorso, sono stati forniti assistenza agli automobilisti in coda. La chiusura del tratto aveva causato congestione e rallentamenti. Ora il traffico è tornato alla normalità e il traffico scorre regolarmente. Non sono stati segnalati feriti gravi.

Si torna a circolare lungo l'autostrada Messina-Catania. Riaperto il tratto tra gli svincoli di Taormina e Giardini Naxos dopo l'incidente della scorsa notte che ha coinvolto un tir e un'auto. Il mezzo pesante dopo essersi ribaltato ha bloccato l'intera carreggiata in direzione sud.Dopo diverse. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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