L' incidente e il caos riaperta l' A18 | fornita assistenza agli automobilisti in coda

Da messinatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'autostrada tra Taormina e Giardini Naxos è stata riaperta dopo l'incidente di ieri notte che ha coinvolto un tir e un'auto. Durante le operazioni di soccorso, sono stati forniti assistenza agli automobilisti in coda. La chiusura del tratto aveva causato congestione e rallentamenti. Ora il traffico è tornato alla normalità e il traffico scorre regolarmente. Non sono stati segnalati feriti gravi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si torna a circolare lungo l'autostrada Messina-Catania. Riaperto il tratto tra gli svincoli di Taormina e Giardini Naxos dopo l'incidente della scorsa notte che ha coinvolto un tir e un'auto. Il mezzo pesante dopo essersi ribaltato ha bloccato l'intera carreggiata in direzione sud.Dopo diverse. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

VIDEO| File chilometriche e niente comunicazione, A18 nel caos dopo l'incidenteL'autostrada A18 tra Taormina e Giardini Naxos è rimasta chiusa questa mattina a causa di un incidente avvenuto la notte precedente.

Caos in A1: 10 chilometri di coda per un incidente tra Fidenza e FiorenzuolaQuesta mattina sull'autostrada A1 si è verificato un incidente tra le uscite di Fidenza e Fiorenzuola.

Temi più discussi: VIDEO| File chilometriche e niente comunicazione, A18 nel caos dopo l'incidente; Autostrada A18 chiusa per un incidente, file chilometriche; Incidente sull’A18 Messina-Catania: camion sfonda la carreggiata travolgendo una Fiat 500. Due feriti e traffico in tilt; A 18, tir si ribalta a Giardini Naxos. Lunghe code in direzione Catania e aeroporto.

a18 l incidente e ilA18: tir invade la corsia opposta all’altezza di Giardini Naxos. Lunghe codeIncidente stradale questa notte sull’autostrada A18 Messina-Catania nei pressi dello svincolo di Giardini Naxos in direzione Messina. Intorno alle 3.30 l'autista di un autoarticolato ha perso il contr ... gazzettinonline.it

a18 l incidente e ilGrave incidente sulla A18 nella notte, coinvolti un tir e un’ auto: traffico in tiltIl mezzo pesante ha invaso la carreggiata opposta ribaltandosi: ferito il conducente. Disagi alla circolazione in direzione Catania. catania.liveuniversity.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web