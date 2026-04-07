Caos in A1 | 10 chilometri di coda per un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola

Questa mattina sull'autostrada A1 si è verificato un incidente tra le uscite di Fidenza e Fiorenzuola. A causa dell'evento, si sono formati circa 10 chilometri di coda in direzione Milano. La congestione si estende fino al casello di Fidenza, con code in uscita provenendo da Parma. L'incidente ha provocato disagi al traffico nel tratto interessato, complicando la viabilità dopo il periodo pasquale.

Incidente tra Fidenza e Fiorenzuola stamattina, martedi 7 aprile. Il post Pasqua sta causando grossi problemi al traffico in direzione Milano, sull'A1, dove i chilometri di coda a causa del sinistro sono diventati 10 (al casello di Fidenza code in uscita provenendo da Parma). Traffico in tilt. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Schianto tra più veicoli in A1: nove chilometri di coda tra Fidenza e ParmaUno scontro tra più veicoli lungo l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 94 tra Fidenza e Parma in direzione Bologna, sta provocando sette...

Schianto tra più veicoli in A1: sette chilometri di coda tra Fidenza e ParmaUno scontro tra più veicoli lungo l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 94 tra Fidenza e Parma in direzione Bologna, sta provocando sette...