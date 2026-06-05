VIDEO| File chilometriche e niente comunicazione A18 nel caos dopo l' incidente

L'autostrada A18 tra Taormina e Giardini Naxos è rimasta chiusa questa mattina a causa di un incidente avvenuto la notte precedente. Lunghe code si sono formate, e non è stata comunicata ancora alcuna informazione ufficiale sulla dinamica o sui feriti. La chiusura ha provocato disagi e rallentamenti lungo il tratto interessato, con file chilometriche di veicoli fermi. La circolazione non è ancora stata ripristinata.

Mattinata di passione lungo l'autostrada A18 Messina-Catania, chiusa tra Taormina e Giardini Naxos dopo l'incidente che si è verificato la scorsa notte. Coinvolti un tir e un'utilitaria.File chilometriche dalle prime ore di questa mattina. Tanti automobilisti hanno segnalato la mancata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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