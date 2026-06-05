I procuratori Lucia Russo, Andrea De Feis e il procuratore capo interrogheranno giovedì 11 giugno due fratelli Savi, detenuti nel carcere di Bollate. L'inchiesta su uno Bianca sta portando a un’accelerazione delle indagini.

Uno Bianca, la nuova inchiesta accelera: i pm Lucia Russo e Andrea De Feis, assieme al procuratore capo Paolo Guido, interrogheranno giovedì prossimo (11 giugno) i due fratelli Savi, detenuti nel carcere di Bollate. Sentiranno quindi l’ex poliziotto Roberto, detto il ’Corto’, leader della banda e fratello maggiore tra i tre, e Fabio ‘il Lungo’. I due, in recenti interviste televisive, hanno fornito versioni del tutto opposte sulle vicende della Uno Bianca: prima Roberto ha dichiarato che dietro i crimini commessi c’erano i servizi segreti e che alcune azioni – tra cui degli omicidi – sono avvenuti ‘su commissione’ (come l’assassinio di Pietro Capolungo, l’ex carabiniere ucciso il 2 maggio del 1991 nell’armeria di via Volturno, ucciso perché diventato scomodo in quanto aveva capito qualcosa), ordinati da qualcuno che li avrebbe coperti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - L’inchiesta a una svolta. I pm in carcere a Milano per interrogare i Savi

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L’inchiesta a una svolta. I pm in carcere a Milano per interrogare i SaviI magistrati andranno a Bollate l’11 giugno e sentiranno Roberto e Fabio. I capi della banda saranno ascoltati sulle stragi e sul ruolo dei servizi. ilrestodelcarlino.it