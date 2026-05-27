Tiziana Siciliano la pm dell’inchiesta urbanistica candidata a vicesindaca | A Milano serve una rottura morale
Da pm simbolo dell'inchiesta urbanistica a candidata vicesindaca: Tiziana Siciliano correrà con la lista civica "Milano Libera" di Massimiliano Lisa. "Giusto l'assessorato alla Trasparenza: è dall'opacità che nasce la corruzione", ha commentato l'ex magistrata a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Temi più discussi: Tiziana Siciliano (ex pm) pronta a candidarsi alle Comunali: dalle inchieste sull'urbanistica a Palazzo Marino; Tiziana Siciliano, dall’inchiesta urbanistica alla candidatura a vicesindaca di Massimiliano Lisa; L’ex pm Tiziana Siciliano candidata vicesindaca: Trasparenza non sia slogan ma metodo di governo; Tiziana Siciliano, l'ex pm anti-Comune di Milano si candida a vicesindaco del Comune di Milano.
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