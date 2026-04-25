Questa mattina alle 11, sarà presentato un intervento sulla memoria resistenziale, con particolare attenzione al ruolo del concetto di ’noi’ nel dare senso alle vite. La filosofa, pedagogista e co-fondatrice di un progetto di ricerca e divulgazione culturale discuterà del valore attuale della memoria della Resistenza. L’evento si concentrerà sulla riflessione collettiva riguardo a come la memoria storica continui a influenzare il presente.

Il valore attuale della memoria resistenziale sarà al centro dell’intervento che Maura Gancitano, filosofa, pedagogista e co-fondatrice di Tlon (progetto di ricerca, divulgazione filosofica e culturale) terrà questa mattina alle 11.15 in piazza Grande a Modena, nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Liberazione. "La memoria della Liberazione è una forza collettiva capace di superare l’impotenza individuale". In un’epoca dominata dall’iper-individualismo e dai social media, come si può ricostruire quel senso di ‘noi’ che caratterizzò la Resistenza senza cadere nella polarizzazione estrema? "Il ‘noi’ della Resistenza passava per la pratica e attraversava le persone in un periodo difficilissimo, in cui era facile pensare che il cambiamento non fosse possibile, in circostanze in cui sbagliare la scelta voleva dire morire.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gancitano, filosofia della Resistenza: "Un ’noi’ che può dare senso alle vite"

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