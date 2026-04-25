Gancitano filosofia della Resistenza | Un ’noi’ che può dare senso alle vite
Questa mattina alle 11, sarà presentato un intervento sulla memoria resistenziale, con particolare attenzione al ruolo del concetto di ’noi’ nel dare senso alle vite. La filosofa, pedagogista e co-fondatrice di un progetto di ricerca e divulgazione culturale discuterà del valore attuale della memoria della Resistenza. L’evento si concentrerà sulla riflessione collettiva riguardo a come la memoria storica continui a influenzare il presente.
Il valore attuale della memoria resistenziale sarà al centro dell’intervento che Maura Gancitano, filosofa, pedagogista e co-fondatrice di Tlon (progetto di ricerca, divulgazione filosofica e culturale) terrà questa mattina alle 11.15 in piazza Grande a Modena, nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Liberazione. "La memoria della Liberazione è una forza collettiva capace di superare l’impotenza individuale". In un’epoca dominata dall’iper-individualismo e dai social media, come si può ricostruire quel senso di ‘noi’ che caratterizzò la Resistenza senza cadere nella polarizzazione estrema? "Il ‘noi’ della Resistenza passava per la pratica e attraversava le persone in un periodo difficilissimo, in cui era facile pensare che il cambiamento non fosse possibile, in circostanze in cui sbagliare la scelta voleva dire morire.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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