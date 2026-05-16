coco gauff chiede una modifica a una regola del tennis che non ha senso

Coco Gauff ha presentato una richiesta ufficiale per modificare una regola del tennis che ritiene priva di logica. La giocatrice ha spiegato le motivazioni della sua proposta, sottolineando come questa modifica potrebbe influire sul modo di giocare e interpretare le partite. La richiesta è stata inoltrata all’organismo che si occupa delle regole del tennis, che ora valuterà se approvarla o rifiutarla. Nel frattempo, Gauff si prepara per il torneo WTA 1000, in cui cerca di ottenere una vittoria.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Coco Gauff sta vivendo un momento di forma straordinaria, consolidando quello che si preannuncia come un’ottima stagione per il 2026. Questa settimana avrà l’opportunità di aggiudicarsi il suo primo titolo WTA 1000 dell’anno, in un torneo che lo scorso anno le è sfuggito di mano. Nella scorsa edizione, Jasmine Paolini si era aggiudicata il trofeo, trionfando davanti al suo pubblico di casa. Quest’anno, Gauff affronterà un altro ostacolo di alto livello: la talentuosa Elina Svitolina, che sta preparando una strategia solida per il loro incontro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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