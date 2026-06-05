Un'imprenditrice e modella ha recentemente deciso di schiarire alcune ciocche dei suoi capelli castani, rendendoli più chiari e con effetto baciato dal sole. La stessa ha anche lanciato un nuovo prodotto della sua linea di cosmetici, un bronzer in stick. Anche una nota influencer ha annunciato di aver chiarito i capelli, passando dal castano al biondo, in concomitanza con il lancio di una nuova linea di prodotti di bellezza.

Anche Hailey Bieber sente profumo d’estate, e oltre a lanciare il nuovo pezzo forte della sua linea Rhode – un bronzer in stick – ha deciso di s chiarire i capelli, illuminando la chioma castana e omaggiando il suo passato da bionda. Hailey Bieber si fa (un po’ più) bionda. L’imprenditrice del mondo del beauty e modella da tempo porta i capelli lunghi, leggermente scalati e di un castano morbido e lussuoso, acconciati di volta in volta in code o chignon. Per la bella stagione ha però inserito dei tocchi dorati, concentrandosi soprattutto sulle ciocche che circondano il viso. Una tecnica nota, quella del contouring, per dare luminosità e profondità alla chioma. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L’imprenditrice del mondo del beauty e modella da tempo porta i capelli lunghi e castani, che ha voluto illuminare con ciocche dorate effetto baciata dal sole

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How I Built Hailey Biebers Favourite Beauty Brand In My 30s (They Thought I Was Just Pretty!)

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