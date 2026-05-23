Festival di Cannes 2026 | Demi Moore di nuovo con i capelli lunghi non ci eravamo cascati e i beauty look della cerimonia di premiazione con i nostri voti
Durante la cerimonia di premiazione del Festival di Cannes 2026, l’attrice e membro della giuria ha sfoggiato di nuovo i capelli lunghi, dopo averli sfiorati con un taglio lob alla Marilyn. La sua acconciatura ha attirato l’attenzione tra i presenti. Per quanto riguarda i beauty look, sono stati valutati secondo diversi criteri, senza che siano state rese pubbliche le preferenze ufficiali.
L'attrice e membro della giuria di Cannes è tornata sui suoi passi e per la serata di premiazione, dopo aver provato l'ebrezza di un lob alla Marilyn, la vediamo sfoggiare la sua solita chioma da Raperonzolo. E con lei sul red carpet le altre grandi star hanno portato il loro solito glamour. Ecco le foto e votate con noi +++dropcap Ultimo giorno del Festival di Cannes ed è il momento delle premiazioni e dei saluti. Sul red carpet del film Ulysse di Laetitia Masson arrivano molte star che abbiamo visto sfilare negli scorsi giorni e così in una sola serata facciamo il pieno di glamour. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Best Celebrities Looks of Cannes 2026 Demi Moore
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