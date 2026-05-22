L' attrice illumina la chioma con un effetto baciata dal sole della Costa Azzurra altamente desiderabile

L'attrice ha scelto di illuminare i capelli con un effetto che richiama il sole della Costa Azzurra, creando un risultato molto apprezzato. Dopo sette anni, torna al festival di Cannes e questa volta si presenta con un abito caratterizzato da numerosi spacchi. Inoltre, ha deciso di cambiare look ai capelli, optando per una nuova acconciatura che ha attirato l’attenzione. La sua presenza è stata molto discussa, anche grazie alle scelte di stile fatte per l’occasione.

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P enelope Cruz torna a Cannes 2026 dopo sette anni, e lo fa in grande stile. Non solo con un abito che è una geometria di spacchi, ma soprattutto con un nuovo look capelli. L’attrice spagnola ha scelto anche lei di schiarire la sua chioma castana optando per riflessi honey bronde che hanno ormai conquistato la Croisette. Sharon Stone, volume e luce sul red carpet di Cannes (e il trucco per aggirare il dress code) X Leggi anche › Il fascino del biondo all’italiana: Ornella Muti e Isabella Ferrari a Cannes A Cannes 2026, Penelope Cruz in honey bronde. Dopo sette anni lontana da Cannes, Penélope Cruz conquista subito i riflettori sul red carpet del film in concorso La Bolla Negra di Calvo e Ambrossi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'attrice illumina la chioma con un effetto "baciata dal sole della Costa Azzurra," altamente desiderabile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: L’attrice illumina la Croisette con un look sensuale e scintillante effetto rosso metallizzato 25 aprile con temperature record, l’esperto meteo: “Italia baciata dal sole”(Adnkronos) – E' un'Italia baciata dal sole e dalle temperature estive quella descritta dagli esperti meteo nelle previsioni per il prossimo 25... Recensione della luna di miele | 2 settimane in Italia reddit