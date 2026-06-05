Liguria | il 97% delle acque marine è di qualità eccellente o buona

Il 97% delle acque marine in Liguria è classificato come di qualità eccellente o buona. Il monitoraggio viene effettuato con controlli tecnici ogni 968 metri lungo il litorale, che è per il 60% antropizzato.

Come fa un litorale antropizzato al 60% a mantenere acque così pure?. Quale metodo tecnico garantisce un controllo capillare ogni 968 metri?. Perché la Liguria riesce a mantenere il primato delle Bandiere Blu?. Cosa serve per proteggere i borghi marinari dalla pressione urbana?.? In Breve Arpal ha effettuato 2.522 analisi nel 2025 con prelievi ogni 968 metri.. Il 60% del litorale di 366 chilometri risulta antropizzato da infrastrutture.. La regione ha ottenuto 35 Bandiere Blu nel corso del 2026.. Le spiagge occupano meno di cento chilometri lungo la costa ligure.. Il mare della Liguria si conferma tra i migliori d’Italia: il 97% delle acque è di qualità eccellente o buona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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