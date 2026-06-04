Balneabilità il 94,9% delle acque marine monitorate è classificato eccellente

Su circa 6.000 chilometri di coste monitorate, il 94,9% delle acque marine è stato classificato come “eccellente” per la balneabilità. I controlli effettuati hanno confermato la tendenza degli ultimi anni, con acque di alta qualità che permettono il balneare in tutta sicurezza. I rilievi sono stati eseguiti regolarmente e i risultati pubblicati nelle relazioni ufficiali sulla qualità delle acque.

La tendenza degli ultimi anni è confermata: in oltre 6 mila chilometri di coste si registrano acque eccellenti e balneabili. Nello specifico, su un totale di 6.242 chilometri di costa monitorati in Italia, 5.926 (pari al 94,9%) sono classificati di qualità eccellente, la più alta prevista dalla normativa di derivazione europea. A delineare questo scenario sono le analisi condotte negli ultimi quattro anni dall’Ispra e dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente che nel corso del 2025, ha effettuato circa 30 mila campionamenti e monitorato circa 5 mila punti tra mare, laghi e fiumi, garantendo un controllo costante della qualità delle acque. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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