Qualità del mare in Calabria monitoraggio in 649 punti | il 97% delle acque è balneabile

Da reggiotoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella stagione balneare 2025, la Regione Calabria ha comunicato i risultati delle analisi condotte su 649 punti di monitoraggio del mare. Il 97% delle acque rilevate è risultato balneabile, confermando un livello elevato di qualità tra quelli registrati a livello nazionale. I dati sono stati raccolti attraverso un'attenta attività di controllo e analisi delle acque marine lungo tutta la regione.

"Un risultato che testimonia l’efficacia del sistema di controllo e l’attenzione crescente verso la tutela del mare", il commento del Filippo Mancuso, vicepresidente della Regione Calabria La Regione Calabria ha presentato i risultati delle indagini per la stagione balneare 2025, confermando un quadro di qualità tra i migliori a livello nazionale. L’arrivo della stagione balneare è sempre un momento atteso, in cui cittadini e turisti tornano a vivere le nostre spiagge e il nostro mare. Nell’ambito delle attività programmate sul demanio marittimo, è fondamentale che chi frequenta i litorali calabresi possa farlo con serenità, contando su informazioni chiare e aggiornate sulla qualità delle acque, sulla sicurezza dei tratti costieri e sull’accessibilità delle spiagge. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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