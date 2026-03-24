Qualità del mare in Calabria monitoraggio in 649 punti | il 97% delle acque è balneabile

Nella stagione balneare 2025, la Regione Calabria ha comunicato i risultati delle analisi condotte su 649 punti di monitoraggio del mare. Il 97% delle acque rilevate è risultato balneabile, confermando un livello elevato di qualità tra quelli registrati a livello nazionale. I dati sono stati raccolti attraverso un'attenta attività di controllo e analisi delle acque marine lungo tutta la regione.

"Un risultato che testimonia l’efficacia del sistema di controllo e l’attenzione crescente verso la tutela del mare", il commento del Filippo Mancuso, vicepresidente della Regione Calabria La Regione Calabria ha presentato i risultati delle indagini per la stagione balneare 2025, confermando un quadro di qualità tra i migliori a livello nazionale. L’arrivo della stagione balneare è sempre un momento atteso, in cui cittadini e turisti tornano a vivere le nostre spiagge e il nostro mare. Nell’ambito delle attività programmate sul demanio marittimo, è fondamentale che chi frequenta i litorali calabresi possa farlo con serenità, contando su informazioni chiare e aggiornate sulla qualità delle acque, sulla sicurezza dei tratti costieri e sull’accessibilità delle spiagge. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Qualità delle acque in Sicilia, prorogato il progetto di monitoraggio delle risorse idricheProsegue il percorso di tutela e monitoraggio delle risorse idriche sull'Isola grazie alla proroga dell’accordo di collaborazione tra l’Autorità di... Qualità delle acque, prorogato al 2027 il progetto regionale tutela e monitoraggio delle risorseProsegue il percorso di tutela e monitoraggio delle risorse idriche sull'Isola grazie alla proroga dell’accordo di collaborazione tra l’autorità di... Approfondimenti e contenuti su Qualità del mare in Calabria... Temi più discussi: Stagione balneare 2026, Mancuso: La Calabria conferma la qualità del suo mare; Sagre ed eventi di qualità, assegnati in Senato nuovi riconoscimenti?; Ischia promossa: il suo mare è eccellente; Abbiamo dovuto intensificare gli sforzi per fornire al mercato limoni di qualità. La qualità del nostro mare è un valore identitario, ambientale ed economico su cui costruire il futuroLe analisi condotte nel 2025 da Arpacal nei 649 punti di campionamento mostrano che il 97% delle acque monitorate è pienamente balneabile, con una netta prevalenza di tratti classificati in qualità ec ... lameziainforma.it Qualità del mare, Cetara ancora eccellenza della CostieraAnche per il 2026 Cetara si attesta tra i comuni della Campania con il mare più pulito. La conferma arriva dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. gazzettadisalerno.it #DanielaFumarola ad Altamura: «L’eccellenza di una filiera non è data solo dalla qualità del prodotto: è frutto della qualità del lavoro. Se il lavoro è fragile, frammentato, poco rappresentato, anche il sistema produttivo diventa più debole. Se invece il lavoro è q x.com La vicinanza al territorio e la qualità del servizio ai cittadini restano al centro della strategia di Acinque Energia, che continua a investire nel rinnovamento dei propri sportelli in provincia di Lecco, rendendoli più moderni, funzionali e sostenibili. - facebook.com facebook