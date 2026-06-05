Lifeline AI Wins Red Bull Basement World Final as Startup Competition Awards $100,000 in Equity-Free Funding
Lifeline AI ha vinto la finale mondiale di Red Bull Basement, una competizione tra startup. Più di 138.000 partecipanti da oltre 40 paesi hanno presentato progetti usando strumenti basati su intelligenza artificiale e coding. La vittoria porta un premio di 100.000 dollari in finanziamenti senza cessione di quote. La competizione si è svolta tra numerose startup che hanno mostrato soluzioni innovative nel settore tecnologico.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE More than 138,000 applicants from over 40 countries used AI-powered tools and vibe coding to develop startup ideas through Red Bull Basement. SAN FRANCISCO, June 5, 2026 PRNewswire — Red Bull Basement awarded Darnell Adler (United States) and his company Lifeline AI the 2026 World Final title in San Francisco, earning $100,000 in equity-free funding, $25,000 in Microsoft Azure credits and mentorship from Red Bull Ventures. The global startup competition attracted more than 138,000 applications from over 40 countries, making it the largest edition of Red Bull Basement to date. The winning project, Lifeline AI, is a personal safety platform designed to enable silent emergency alerts without visibly unlocking a phone, dialing a number or speaking. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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