Lifeline AI Wins Red Bull Basement World Final as Startup Competition Awards $100,000 in Equity-Free Funding

Notizia in breve

Lifeline AI ha vinto la finale mondiale di Red Bull Basement, una competizione tra startup. Più di 138.000 partecipanti da oltre 40 paesi hanno presentato progetti usando strumenti basati su intelligenza artificiale e coding. La vittoria porta un premio di 100.000 dollari in finanziamenti senza cessione di quote. La competizione si è svolta tra numerose startup che hanno mostrato soluzioni innovative nel settore tecnologico.