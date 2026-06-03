Red Bull Basement Is Helping Founders Vibe Code Their Idea Into a Funded Startup Reality

Da corrieretoscano.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Red Bull Basement offre a nuovi fondatori strumenti di intelligenza artificiale, finanziamenti senza equity e supporto per trasformare le idee in startup. La piattaforma, attiva a livello globale, ha già accompagnato progetti in diverse parti del mondo, dai campi di riso alle grandi città. L’iniziativa mira a facilitare l’avvio di imprese innovative, abbassando le barriere per chi si avvicina per la prima volta al mondo imprenditoriale.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Red Bull’s global innovation incubator lowers the threshold for first-time founders with AI tools, equity-free funding and a track record that stretches from Philippine rice fields to San Francisco.  SAN FRANCISCO, June 3, 2026 PRNewswire — Red Bull Basement World Final 2026 will conclude tomorrow in San Francisco, where 40 national winning teams from 40 countries will pitch startup ideas developed into working MVP demos using AI tools and vibe coding. The Red Bull-backed global innovation incubator is designed for first-time founders who can apply with one idea and no prototype, registered company or equity obligation. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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