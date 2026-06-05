Si sono conclusi i Nuovi Giochi della Gioventù al Liceo G. Rummo con una giornata dedicata allo sport, alla partecipazione e alle premiazioni. La manifestazione ha coinvolto studenti e ha previsto gare sportive e momenti di riconoscimento. La fase finale si è svolta all’interno dell’istituto, senza indicazioni su ulteriori eventi o coinvolgimenti esterni. La giornata ha sottolineato l’aspetto educativo e la promozione di valori legati all’attività fisica.

Tempo di lettura: 2 minuti Una giornata all’insegna dello sport, della partecipazione e dei valori educativi ha segnato la conclusione della fase finale interna dei Nuovi Giochi della Gioventù al Liceo “G. Rummo” di Benevento. La manifestazione, organizzata dal Dipartimento di Scienze Motorie, si è conclusa con la tradizionale Festa dello Sport, che ha coinvolto studenti, docenti e personale scolastico in un momento di grande entusiasmo e condivisione. Al centro della giornata le finali delle discipline previste dal programma: tiro con l’arco, pallavolo e calcetto, che hanno visto la partecipazione di numerosi studenti impegnati in gare combattute e corrette. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Liceo G. Rummo, si chiudono i Nuovi Giochi della Gioventù: festa dello sport e premiazioni

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