Nuovi Giochi della Gioventù la carica dei 6.000 | 11 discipline per 4 giorni di sport e divertimento

Dal 26 al 29 maggio, nella capitale si terrà la fase finale nazionale dei Nuovi Giochi della Gioventù, una delle più grandi manifestazioni sportive scolastiche del Paese. Sono attesi circa 6.000 partecipanti, tra studenti, insegnanti e accompagnatori, provenienti da tutte le regioni italiane. La manifestazione si svolgerà in diverse location e prevede la disputa di undici discipline sportive diverse, coinvolgendo giovani di varie età in quattro giorni di competizioni e attività.

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Dal 26 al 29 maggio Roma accoglierà la Fase finale Nazionale dei Nuovi Giochi della Gioventù: la più grande manifestazione sportiva scolastica d’Italia, che porterà nella Capitale studenti, insegnanti e accompagnatori provenienti da tutte le regioni del Paese. Quattro giorni di sport, gioco di squadra, spirito di gruppo, incontri coi campioni, attività educative e alti momenti istituzionali, con i giovani studenti-atleti che nel corso di tutto l’anno hanno gareggiato sul campo, vincendo le sfide nei rispettivi territori, si contenderanno il titolo di campioni nazionali. Quattro giorni di eventi sportivi che coinvolgeranno sui campi complessivamente 6. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Nuovi Giochi della Gioventù, la carica dei 6.000: 11 discipline per 4 giorni di sport e divertimento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 19. dio Sullo stesso argomento Nuovi Giochi della gioventù 2025/2026: disponibili le schede tecniche delle discipline sportive. NOTAIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato la disponibilità delle schede tecniche relative alle discipline sportive previste per i... Ecco i nuovi Giochi della Gioventù, in 6.000 a Roma per la fase finaleDal 26 al 29 maggio Roma accoglierà la fase finale Nazionale dei Nuovi Giochi della Gioventù: la più grande manifestazione sportiva scolastica... Jerzu, liceali protagonisti ai Nuovi Giochi della gioventù x.com Il Liceo Scientifico Vitruvio vola alle Finali Nazionali dei Nuovi Giochi della GioventùAvezzano - Si sono concluse con grande soddisfazione le fasi regionali dei Nuovi Giochi della Gioventù, al termine delle quali il Liceo Vitruvio di Avezzano ha conquistato l’accesso alle Finali ... terremarsicane.it RDSNEXT e i Nuovi Giochi della Gioventù: dal 26 maggio a Roma la grande festa dello sport scolasticoRoma, dal 26 al 29 maggio. Migliaia di ragazzi provenienti da tutta Italia scendono in campo — letteralmente — per contendersi il titolo di campioni dello sport scolastico. Si chiamano i Nuovi Giochi ... rds.it