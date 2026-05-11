FOTO Il campione europeo Andrea Festa al Liceo Rummo | Nello sport come nella vita non bisogna mai arrendersi

Il campione europeo di atletica leggera, Andrea Festa, è stato ospite del Liceo Rummo di Benevento, dove ha incontrato studenti e insegnanti. Durante l'evento, Festa ha condiviso alcune delle sue esperienze sportive e ha sottolineato l'importanza di non arrendersi di fronte alle difficoltà, sia nello sport che nella vita. L'incontro, promosso dal Dipartimento di educazione fisica, è durato circa due minuti.

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