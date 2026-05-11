FOTO Il campione europeo Andrea Festa al Liceo Rummo | Nello sport come nella vita non bisogna mai arrendersi
Il campione europeo di atletica leggera, Andrea Festa, è stato ospite del Liceo Rummo di Benevento, dove ha incontrato studenti e insegnanti. Durante l'evento, Festa ha condiviso alcune delle sue esperienze sportive e ha sottolineato l'importanza di non arrendersi di fronte alle difficoltà, sia nello sport che nella vita. L'incontro, promosso dal Dipartimento di educazione fisica, è durato circa due minuti.
Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono presso il Liceo G. Rummo di Benevento a cura del Dipartimento di Scienze Motorie gli incontri con atleti, allenatori e dirigenti delle varie nazionali Italiane, iniziative dedicate alla promozione dei valori dello sport, della cultura del benessere e della formazione dei giovani attraverso il confronto con protagonisti del panorama sportivo italiano. Nell’ambito di questo percorso, gli studenti hanno incontrato il campione europeo e italiano di kickboxing Andrea Festa, protagonista di una giornata di grande partecipazione ed entusiasmo. Nel corso dell’iniziativa, Andrea Festa ha raccontato il proprio percorso sportivo, iniziato sin da giovanissimo grazie alla passione e alla determinazione che lo hanno portato, negli anni, a conquistare importanti successi in ambito nazionale e internazionale.🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie correlate
Buon compleanno Noemi, 14 anni senza mai arrendersi: grande festa al teatro Marrucino di ChietiSarà una serata magica, per la prima volta proprio nel giorno del compleanno di Noemi Sciarretta, che domenica 31 maggio.
Leggi anche: Alex Zanardi, il campione che nelle Marche ha insegnato a non arrendersi mai: da Porto San Giorgio a Corridonia, un?eredità di coraggio e umanità