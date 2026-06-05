libri fumetti vinili gastronomia e mostre a valeggio sul mincio

Domani e domenica si svolge la seconda edizione di Valeggio Contemporanea a Valeggio sul Mincio, con eventi che includono libri, fumetti, musica, vinili, arte, percorsi enogastronomici e mostre.

Seconda edizione di Valeggio contemporanea domani e domenica a Valeggio sul Mincio, con libri, fumetti, musica, vinili, arte, percorsi enogastronomici e mostre. Il programma della manifestazione, promossa dall’Associazione Percorsi APS Valeggio sul Mincio e dal comune di Valeggio sul Mincio-assessorato alla Cultura, prevede quattro percorsi tematici: Valeggio Legge – mostra mercato all’aperto con spazi espositivi e una trentina di case editrici indipendenti con presentazioni di libri, incontri con scrittori e momenti di dialogo con il pubblico, con alcuni ospiti di rilievo nazionale e internazionale; Valeggio LiMeS (Libri, Musica e Stampe) –... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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