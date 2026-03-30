Passeggiata Gaci a Valeggio sul Mincio
A Valeggio sul Mincio si è svolta la prima passeggiata con i levrieri, durante la quale i partecipanti hanno potuto assaggiare i tortellini chiamati
La passeggiata si svolgerà passando (salvo deviazioni al momento) dal punto di incontro, attraversando il centro di Borghetto, poi il ponte di San Marco fino a raggiungere Via Raffaello Sanzio, quindi costeggerà il tratto di ciclovia MantovaPeschiera per raggiungere la pedonale che attraversa i giardini di Borghetto. La passeggiata continuerà in Via San Rocco fino ad entrare nella zona pedonale di Piazza Carlo Alberto per muoversi verso Via Roma, Via Circonvallazione Sud, Via Goito, Via Marsala, e ritornare Piazza Carlo Alberto. Il ritorno prevederà il percorso al contrario fino ai giardini di Borghetto, poi attraverserà il Mincio sul Ponte Visconteo fino a Via Michelangelo Buonarroti. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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