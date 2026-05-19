Mercato Antiquariato e modernariato Valeggio sul Mincio
Ogni quarta domenica del mese, il centro storico di Valeggio sul Mincio si anima grazie al Mercato di Antiquariato e Modernariato, un evento che si svolge da oltre trent’anni. Durante questa giornata, le strade si riempiono di bancarelle che offrono oggetti d’epoca, mobili, libri e oggetti di modernariato, attirando visitatori provenienti da diverse regioni italiane. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso per appassionati e collezionisti che cercano pezzi unici e rari da aggiungere alle proprie collezioni.
Ogni quarta domenica del mese, il centro storico di Valeggio sul Mincio si trasforma in un affascinante palcoscenico a cielo aperto grazie al Mercato di Antiquariato e Modernariato (MAM), un appuntamento storico che da oltre trent’anni richiama appassionati e visitatori da tutta Italia. Nato nel. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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