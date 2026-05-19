Mercato Antiquariato e modernariato Valeggio sul Mincio

Ogni quarta domenica del mese, il centro storico di Valeggio sul Mincio si anima grazie al Mercato di Antiquariato e Modernariato, un evento che si svolge da oltre trent’anni. Durante questa giornata, le strade si riempiono di bancarelle che offrono oggetti d’epoca, mobili, libri e oggetti di modernariato, attirando visitatori provenienti da diverse regioni italiane. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso per appassionati e collezionisti che cercano pezzi unici e rari da aggiungere alle proprie collezioni.

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Ogni quarta domenica del mese, il centro storico di Valeggio sul Mincio si trasforma in un affascinante palcoscenico a cielo aperto grazie al Mercato di Antiquariato e Modernariato (MAM), un appuntamento storico che da oltre trent’anni richiama appassionati e visitatori da tutta Italia. Nato nel. 🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Passeggiata Gaci a Valeggio sul MincioLa passeggiata si svolgerà passando (salvo deviazioni al momento) dal punto di incontro, attraversando il centro di Borghetto, poi il ponte di San... MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO A GODEGA DI S. URBANO Dom 17/05/2026 Ti aspettiamo al Mercatino dell'Antiquariato di Godega di S. Urbano. Troverai oggetti antichi, articoli di modernariato, vintage ed etnici. Area Fiera shorturl.at/DN7Ei x.com Il dizionario dell’antiquariato – Baccello reddit Ascoli Piceno si trasforma nella capitale del collezionismo il 16 e 17 maggio torna lo storico Mercatino dell’Antiquariato con oltre 150 espositoriTorna puntuale, come ogni terzo fine settimana del mese dal lontano 1991, l’appuntamento più atteso dagli appassionati di storia, bellezza e ... picenonews24.it La Corte dei miracoli torna a Muggia con antiquariato e artigianatoMUGGIA - Torna domenica 10 maggio 2026 la Corte dei miracoli, il mercato dedicato a piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e artigianato artistico. L’appuntamento è dalle 8 in piazza ... nordest24.it