Libri di testo 2026 27 comunicazione dati entro l’8 giugno

Le istituzioni scolastiche devono inviare i dati sulle adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 202627 entro l’8 giugno 2026. La comunicazione riguarda tutte le scuole coinvolte e deve essere effettuata entro questa data. La consegna dei dati è obbligatoria e riguarda le scelte fatte per i libri di testo per le classi dell’anno scolastico prossimo.

Entro l’8 giugno 2026 le istituzioni scolastiche devono trasmettere i dati relativi alle adozioni dei libri di testo per l’a.s. 202627. L’invio va effettuato tramite la piattaforma AIE, anche nel caso di strumenti alternativi ai libri di testo. L’adempimento segue le delibere dei Collegi dei docenti sulle adozioni. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Graduatorie GPS 2026 verso la pubblicazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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