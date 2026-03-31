Libri di testo 2026 27 | adozioni entro metà maggio e comunicazione dati entro l’8 giugno Novità Nuove Indicazioni CIRCOLARE

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una circolare il 31 marzo con le nuove indicazioni operative per l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 20262027. Le istituzioni scolastiche devono completare le adozioni entro metà maggio e inviare i dati relativi entro l’8 giugno. La circolare introduce anche alcune novità nelle procedure e nelle modalità di comunicazione.

Con una nota del 31 marzo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito alle istituzioni scolastiche indicazioni operative per l’adozione dei libri di testo nell’anno scolastico 20262027. Il riferimento normativo principale resta il decreto-legge n. 1042013, che affida al Collegio dei docenti la scelta dei testi o di strumenti alternativi, nel rispetto del piano dell’offerta formativa e dei tetti di spesa. L'articolo Libri di testo 202627: adozioni entro metà maggio e comunicazione dati entro l’8 giugno. Novità Nuove Indicazioni. CIRCOLARE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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