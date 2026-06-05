Libere anche qui il manifesto contro la violenza online sulle donne | Servono consapevolezza e una legge sul consenso digitale

Notizia in breve

È stato diffuso un manifesto che chiede di rendere libere le donne online e di contrastare la violenza digitale. Il testo sottolinea la necessità di aumentare la consapevolezza e di approvare una legge sul consenso digitale. Si evidenzia che azioni come indignarsi sui social o chiudere siti non sono sufficienti, e che sono necessari cambiamenti culturali e normative specifiche per affrontare le nuove forme di abuso online.