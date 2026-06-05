È partita una campagna chiamata “Libere anche qui” che si concentra sul consenso digitale e sulla lotta contro la violenza di genere online. L’iniziativa si rivolge a tutti, senza distinzione di schieramento politico, e mira a sensibilizzare sull’uso consapevole di internet. Le dichiarazioni di alcuni esponenti politici indicano come, tra le diverse forze, non ci siano ancora alleanze chiare sulla questione della violenza di genere.

“La nostra campagna sul consenso digitale e contro la violenza di genere online è aperta a tutti, trasversale. Volentieri la condividiamo pure con le f orze di maggioranza. Dopodiché va ricordato che partiamo da radici culturali differenti: il disegno di legge Bongiorno è una prima risposta, quello Valditara una seconda. Nonostante Giorgia Meloni sia la prima presidente del Consiglio donna, la delusione è significativa. Quindi non credo che troveremo degli alleati purtroppo”. Il giorno successivo all’approvazione definitiva, tra le proteste delle opposizioni, del disegno di legge Valditara sul consenso informato in ambito scolastico per l’ educazione sessuoaffettiva, al Senato una rete di giovani amministratrici e attiviste di area progressista ha presentato la campagna nazionale “ Libere anche qui “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Da Valditara a Bongiorno, sulla violenza di genere non troveremo alleati nella destra”: al via la campagna “Libere anche qui” sul consenso digitale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La violenza di genere passa anche da TelegramNegli ultimi tempi, sono stati segnalati casi in cui Telegram viene utilizzato per condividere foto intime di donne senza il loro consenso, oltre a...

Leggi anche: Contrasto alla violenza di genere: online il nuovo portale "Lilith, libere sempre"